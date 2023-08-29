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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ хватит денег еще на год войны, а потом Путину придется сделать выбор — CNN

обвал рубля, рубль долар
Фото: Depositphotos

Российской Федерации хватит денег на финансирование еще одного года полномасштабной войны. Впоследствии кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется делать тяжелый выбор между уровнем благосостояния россиян и боевыми действиями против Украины.

По данным издания CNN, Путин подписал закон, согласно которому в 2023 году предусмотрено 4,98 трлн рублей (около $52 млрд) расходов на агрессию в Украине.

Согласно правительственному документу, который проанализировали иностранные журналисты, этот прогноз был удвоен до 9,7 трлн рублей ($101 млрд). Это почти втрое больше, чем Россия тратила в 2021 году.

Расходы РФ на войну против Украины в 2023 году могут превысить $100 млрд, считает специалист по российской экономике в Королевском объединенном институте оборонных исследований и безопасности Ричард Коннолли.

Эксперт обратил внимание, что до полномасштабного вторжения РФ обычно тратила около 3-4% годового валового внутреннего продукта на сферу обороны, но теперь этот показатель может измениться между 8% и 10%.

— Компромисс будет заключаться в том, что им нужно будет повысить налоги или сократить расходы на инфраструктуру, такие как строительство дорог и поддержка мостов, потому что война будет требовать все больше расходов, — отметила внештатная научная сотрудница Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко.

Аналитик Лиам Пич из Capital Economics считает, что в ближайшее время России нужно будет заткнуть дефицит бюджета. Кремль может повысить налоги на наиболее прибыльные сектора экономики, такие как банки и энергетические компании.

Дефицит бюджета России резко увеличился с начала войны. Среди причин — снижение доходов от экспорта нефти и газа из-за санкций.

Доходы нефтегазового сектора в январе-июле были на 41% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Журналисты отмечают, что российскому правительству приходится теперь занимать больше.

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Источник: CNN
Война в Украине, витрати на оборону, Владимир Путин, Деньги
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