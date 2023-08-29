”Списала” 50 уклонистов за 10 млн грн: на Киевщине глава ВВК помогала избегать призыва

СБУ и ГБР собрали доказательную базу на руководителя военно-врачебной комиссии одного из районов Киевской области, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

— Чиновница действовала в составе преступной группы, в которую входило не менее пяти человек. Среди них — руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным. За взятки фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою “помощь” в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о “плохом” здоровье, — сообщает СБУ.

Отмечается, что стоимость коррупционной “услуги” составляла до $7 тыс. с одного уклониста.

По имеющимся данным, чиновники “обработали” через преступную схему более 50 человек, которые хотели избежать призыва и сбежать за границу. Таким образом организаторы сделки “заработали” более 10 млн грн.

Для поиска клиентов и передачи денег они действовали с двумя сообщниками — бывшим военкомом и его сыном.

СБУ сообщает, что руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными.

Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата “списывали” уклонистов с воинского учета.

Сейчас руководительнице военной медкомиссии сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Ранее по 332 статье было квалифицировано также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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