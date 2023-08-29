Нашли сюрприз в нише для запаски: через границу с Венгрией женщина пыталась вывезти мужчину

На украинско-венгерской границе произошел конфликт. Там беременная 29-летняя гражданка Чехии везла в тайнике автомобиля BMW 28-летнего украинца, с которым находится в гражданском браке.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

— В пункте пропуска Лужанка во время тщательного осмотра BMW, которым управляла иностранка, пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике обнаженного мужчину. После обнаружения “пассажира” парочка устроила конфликтную ситуацию. Чтобы успокоить горе-переправщицу, которой теперь грозит уголовная ответственность по ст. 332 УКУ, и ее сожителя, пограничникам пришлось вызвать полицейских, — говорится в сообщении.

В ходе выяснения всех обстоятельств правонарушения правоохранители приняли решение об эвакуации BMW с пункта пропуска.

Отмечается, что женщина, автомобиль которой пытались транспортировать из пункта пропуска сотрудники Нацполиции, ложилась под колеса машины, после чего попыталась убежать от правоохранителей.

На данный момент мужчина, который хотел незаконно пересечь границу, помещен в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности продолжаются.

Источник : Госпогранслужба

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