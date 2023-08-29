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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову

“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
Фото: СБУ

СБУ та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

– Посадовиця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше п’ять осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим. За хабарі фігуранти пропонували потенційним призовникам свою “допомогу” в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про “погане” здоров’я, – повідомляє СБУ.

Зазначається, що вартість корупційної “послуги” становила до $7 тис. з одного ухилянта.

За наявними даними, посадовці “опрацювали” через злочинну схему більше 50 осіб, які хотіли уникнути призову і втекти за кордон. Таким чином організатори оборудки “заробили” понад 10 млн грн.

Для пошуку клієнтів та передання грошей вони діяли з двома спільниками – колишнім військкоматівцем та його сином.

СБУ повідомляє, що очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними.

Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату “списували” ухилянтів з військового обліку.

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“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову

Наразі очільниці військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Раніше за 332 статтею було кваліфіковано також злочинні дії начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
Фото: СБУ
“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
Фото: СБУ
“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
Фото: СБУ
“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову
“Списала” 50 ухилянтів за 10 млн грн: : на Київщині голова ВЛК допомагала уникати призову

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

Війна в Україні, СБУ
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