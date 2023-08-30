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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Провел в открытом море 12 часов: в ГУР показали спасение своего бойца под огнем врага

Артан

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Артан показало видео спасения своего собрата, который во время спецоперации в Черном море оказался за бортом.

Соответствующее видео появилось на странице спецподразделения Артан в Instagram.

Во время маневрирования лодки один из спецназовцев с позывным Конан оказался за бортом в открытом море. Из-за огня вражеской российской авиации украинская лодка вынуждена была отступить.

На поиски побратима отправили БпЛА. После нескольких часов поисков бойца удалось найти благодаря тепловому следу человека с дрона Bayraktar TB2. С тех пор за украинским спецназовцем постоянно наблюдал беспилотник.

Вражеские истребители пытались помешать спасательной операции, применяя плотный огонь. Впрочем, бойцам Артана удалось прорваться и эвакуировать своего побратима. Конан провел в открытом море 12 часов и остался жив.

В Артане заявили, что Конан — теперь легенда не только подразделения, но и всех спецназовцев. Там добавили, что все поставленные задачи были выполнены и обошлось без потерь.

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Война в Украине, Разведка, Черное море
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