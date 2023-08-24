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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время спецоперации в Крыму были уничтожены 30 россиян и повреждены четыре катера РФ — ГУР

Во время спецоперации в Крыму были уничтожены 30 россиян и повреждены четыре катера РФ — ГУР
Фото: УНИАН

Четыре быстроходных катера были повреждены и по меньшей мере 30 россиян были ликвидированы во время совместной спецоперации Главного управления разведки и Военно-морских сил Украины возле населенного пункта Маяк во временно оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии Суспільному Крим рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По информации из открытых источников, в селе Маяк в Крыму находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

В частности, на полуострове Тарханкут расположен радиолокационный узел РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2, когда же по периметру подготовлены позиции для систем противовоздушной обороны.

Речь идет о спецоперации в ночь на 24 августа, в рамках которой на берег в Крыму были высажены украинские спецподразделения и установили там государственный флаг.

Также военные продемонстрировали видео по результатам операции. Во время выполнения задания украинские защитники вступили в бой с подразделениями оккупанта.

Позднее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что ударами по Крыму все не закончится, а в будущем будут все чаще происходить наземные операции.

Перед этим, 23 августа, вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Суспільне
Война в Украине, ВСУ, Крым, Разведка
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