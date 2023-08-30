Провів у відкритому морі 12 годин: у ГУР показали порятунок свого бійця під вогнем ворога

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Артан показав відео порятунку свого побратима, який під час спецоперації у Чорному морі опинився за бортом.

Відповідне відео з’явилося на сторінці спецпідрозділу Артан в Instagram.

Під час маневрування човна один зі спецпризначенців із позивним Конан опинився за бортом у відкритому морі. Через вогонь ворожої російської авіації український човен змушений був відступити.

На пошуки побратима відправили БпЛА. Після кількох годин бійця вдалося знайти завдяки тепловому сліду людини з дрона Bayraktar TB2. Відтоді за українським спецпризначенцем постійно спостерігав безпілотник.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СПЕЦПІДРОЗДІЛ ГУР МОУ «АРТАН» (@artan.gur)

Ворожі винищувачі намагалися перешкодити рятувальній операції, застосовуючи щільний вогонь. Проте бійцям Артану вдалося прорватися та евакуювати свого побратима. Конан провів у відкритому морі 12 годин й залишився живим.

В Артані заявили, що Конан — тепер легенда не лише підрозділу, а й всіх спецпризначенців. Там додали, що усі поставленні завдання було виконано та обійшлося без втрат.

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