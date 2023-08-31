Россия забрала системы ПВО с Курильских островов на войну в Украине

Российская Федерация вывела с Курильских островов зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые находились там с 2020 года. Вероятно, их перебросили для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Исчезновение систем ПВО заметил военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета. Он уточнил, что на территории военного объекта хранились комплексы С-300В4. Они были размещены на Сахалине в Касатском заливе и вблизи Южно-Курильска.

Также Коидзуми отметил, российские военные забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию. По его словам, оружие, которое хранились на военном объекте на Сахалине, отправится на фронт в Украине.

Ю Коидзуми считает, что войска с Дальнего Востока перебрасывают в Украину. По его словам, базирующаяся во Владивостоке элитная морская пехотная бригада, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Итурупа и Кунашира погибли после мобилизации.

– Российские военные разворачивают всё оружие, которое есть в их распоряжении, что свидетельствует об их активном участии в конфликте, – отметил эксперт.

Итуруп и Кунашир – одни из четырёх спорных островов, которые Япония называет своими северными территориями. На них претендует Россия и называет их Южными Курилами.

Напомним, 7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу, в котором признала принадлежность Японии Северных островов Курил и признала, что они оккупированы Россией. Токио приветствовал такое решение украинских парламентариев.

В декабре 2022 года Россия развернула мобильные ракетные системы береговой обороны на острове Парамушир, входящем в Северную группу Курильских островов. В частности, были развернуты системы Бастион с дальностью полета до 500 километров.

7 февраля 2023 года официальный Токио обратился к Москве с требованием вернуть Курильские острова Японии, а также вывести войска из Украины.

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