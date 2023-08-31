Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 2020 року. Ймовірно, їх перекинули для використання у війні проти України.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об’єкту зберігалися комплекси С-300В4. Вони були розміщені на Сахаліні в Касатській затоці та поблизу Південно-Курильська.

Також Коїдзумі зазначив, російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україні.

Крім того, зазначив аналітик, російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами й іншим обладнанням.

Ю Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.

– Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, – каже Коїдзумі.

Ітуруп та Кунашир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх Південними Курилами.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародного співтовариства, в якому визнала приналежність Японії Північних островів Курил і що вони окуповані Росією. Токіо привітав таке рішення українських парламентарів.

У грудні 2022 року Росія розгорнула мобільні ракетні системи берегової оборони на острові Парамушир, що входить до Північної групи Курильських островів. Зокрема, були розгорнуті системи Бастіон із дальністю польоту до 500 км.

7 лютого 2023 року офіційний Токіо звернувся до Москви з вимогою повернути Курильські острови Японії, а також вивести війська з України.

Війна в Україні, Курильські острови, Російська агресія, Росія, Росія-Японія, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Французька авіаційна міць: що відомо про винищувачі Rafale, які прагне отримати Україна
французький винищувач Dassault Rafale
Сильна бавовна: у Брянську пролунали вибухи
Вибух
Єврокомісар назвав умову скасування заборони на імпорт українських зернових
зерно
У Феодосії та на Старокримському полігоні пролунали вибухи
Вибух
Підтримка України від ЄС має бути більш стратегічною – глава МЗС Литви
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь