Росія забрала системи ППО з Курильських островів на війну в Україні

Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 2020 року. Ймовірно, їх перекинули для використання у війні проти України.

Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об’єкту зберігалися комплекси С-300В4. Вони були розміщені на Сахаліні в Касатській затоці та поблизу Південно-Курильська.

Також Коїдзумі зазначив, російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україні.

Крім того, зазначив аналітик, російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами й іншим обладнанням.

Ю Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.

– Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, – каже Коїдзумі.

Ітуруп та Кунашир є одними з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх Південними Курилами.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародного співтовариства, в якому визнала приналежність Японії Північних островів Курил і що вони окуповані Росією. Токіо привітав таке рішення українських парламентарів.

У грудні 2022 року Росія розгорнула мобільні ракетні системи берегової оборони на острові Парамушир, що входить до Північної групи Курильських островів. Зокрема, були розгорнуті системи Бастіон із дальністю польоту до 500 км.

7 лютого 2023 року офіційний Токіо звернувся до Москви з вимогою повернути Курильські острови Японії, а також вивести війська з України.

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