Украина официально признала, что Россия оккупировала Северные территории Японии

Октябрь, 07 в 16:19

Верховная Рада заявила о поддержке Японии по ее Северным территориям и признала, что они оккупированы Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Речь идет о постановлении Об обращении ВР к международному сообществу по Северным территориям Японии (№8108).

В обращении парламент заявляет о поддержке Японии и признает, что Северные территории продолжают находиться под оккупацией России.

Сейчас смотрят

Также Совет призвал международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

ВР обращается к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и ответных действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

В апреле этого года правительство Японии вернуло в ежегодный дипломатический справочник Синяя книга формулировку “незаконно оккупированные” Россией относительно Курильских островов (Северные территории в Японии).

Спор вокруг островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи — возник из-за захвата их СССР. Это произошло спустя несколько недель после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Южные Курилы исконными японскими территориями, “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.