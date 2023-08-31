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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нанесет удар по международному праву: МИД о попытках РФ продолжить зерновую инициативу без Украины

зерно
Фото: Depositphotos

Украина рассчитывает, что Турция и другие причастные к зерновой сделке стороны воспользуются собственным влиянием для предотвращения попыток РФ наладить экспорт зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности заинтересована в возрождении работы Черноморской зерновой инициативы для продолжения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на иностранные рынки, в частности Африки и Азии.

— Мы также активно работаем над запуском альтернативных маршрутов. Черное море должно оставаться открытым для свободной и безопасной торговли. В этом контексте рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою незыблемую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, а также другие причастные стороны, используют свой авторитет для предотвращения попыток России снова нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что уничтожение Россией инфраструктуры украинских портов и мест хранения зерновых после ее выхода из Черноморской зерновой инициативы и препятствование судоходству в Черном море имеют такие цели:

  • создание условий для невозможности дальнейшего экспорта украинских зерновых морским путем;
  • уменьшение предложения на глобальных рынках;
  • повышение цены на продовольствие для собственной выгоды.

— Рассмотрение возможности поддержки экспорта Россией зерновых в Черном море без восстановления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, будет поощрять Москву к дальнейшим агрессивным действиям и усиливать ее чувство безнаказанности, — предостерегли в МИД.

Напомним, что британское издание The Telegraph сообщило, что Россия предлагает Турции и Катару схему экспорта зерна, которая исключает участие Украины.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным в России.

Война в Украине, Зерно, Російська агресія, Черноморская зерновая инициатива
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