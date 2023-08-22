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Будут обсуждать зерновое соглашение. Эрдоган хочет встретиться с Путиным в РФ — СМИ

Будут обсуждать зерновое соглашение. Эрдоган хочет встретиться с Путиным в РФ — СМИ
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным в России.

Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на президентские источники.

Указано, что предстоящий визит Эрдогана в РФ имеет решающее значение для продолжения зернового соглашения, которое обеспечивало безопасный экспорт украинского продовольствия через Черное море.

Издание указывает, что Турция выступает против нового экспортного маршрута без участия РФ.

— Он (Эрдоган, — Ред.) думает, что каким-то образом можно найти точку соприкосновения, — сказали источники СМИ.

Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в “расширенном объеме”.

17 июля Кремль заявил о выходе из зернового соглашения. В ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск.

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Источник: Yeni Şafak

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Росія, Туреччина, Черноморская зерновая инициатива
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