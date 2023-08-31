Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України

зерно
Фото: Depositphotos

Україна розраховує, що Туреччина та інші дотичні до зернової угоди сторони скористаються власним впливом задля запобігання спробам РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

Зазначається, що Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки зацікавлена у відродженні роботи Чорноморської зернової ініціативи задля продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії.

– Ми також активно працюємо над запуском альтернативних маршрутів. Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі. У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов’язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами, – йдеться у заяві відомства.

Наголошується, що знищення Росією інфраструктури українських портів та місць зберігання зернових після її виходу з Чорноморської зернової ініціативи та перешкоджання судноплавству в Чорному морі мали наступні цілі:

  • унеможливлення подальшого експорту українських зернових морським шляхом;
  • зменшення пропозиції на глобальних ринках;
  • підвищення ціни на продовольство для власної вигоди.

– Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності, – застерегли у МЗС.

Нагадаємо, що британське видання The Telegraph повідомило, що Росія пропонує Туреччині та Катару схему експорту зерна, яка виключає участь України.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Росії.

Війна в Україні, Зерно, Російська агресія, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Глава Енергоатому прогнозує відсутність дефіциту потужності в енергосистемі у вересні
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
Плювок в обличчя солдату: Кулеба розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Запас сухих пайків практично закінчився: Маляр розповіла про проблему продовольства в армії РФ
Окупаційні війська РФ
Не покину свою країну: Зеленський пояснив, чи він піде на другий термін у разі проведення виборів-2024
Володимир Зеленський
Українські бійці просуваються на Мелітопольському напрямку – Нацгвардія
військова техніка, ЗСУ, війна
Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь