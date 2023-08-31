Завдасть удару по міжнародному праву: МЗС про спроби РФ продовжити зернову ініціативу без України

Україна розраховує, що Туреччина та інші дотичні до зернової угоди сторони скористаються власним впливом задля запобігання спробам РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

Зазначається, що Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки зацікавлена у відродженні роботи Чорноморської зернової ініціативи задля продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії.

– Ми також активно працюємо над запуском альтернативних маршрутів. Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі. У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов’язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами, – йдеться у заяві відомства.

Наголошується, що знищення Росією інфраструктури українських портів та місць зберігання зернових після її виходу з Чорноморської зернової ініціативи та перешкоджання судноплавству в Чорному морі мали наступні цілі:

унеможливлення подальшого експорту українських зернових морським шляхом;

зменшення пропозиції на глобальних ринках;

підвищення ціни на продовольство для власної вигоди.

– Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності, – застерегли у МЗС.

Нагадаємо, що британське видання The Telegraph повідомило, що Росія пропонує Туреччині та Катару схему експорту зерна, яка виключає участь України.

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Росії.

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