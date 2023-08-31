Что будет делать РФ после атак на аэродромы в Сольцах и Пскове – прогноз разведки Британии
Недавние удары беспилотников по российским аэродромам в Сольцах и Пскове продемонстрировали, что рассредоточение самолетов на всей территории страны больше не поможет РФ спасти ее борта.
В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что в России сейчас рассуждают, как организовать систему противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять атакам.
А все потому, что, как осознали в РФ, значительный радиус действия беспилотников усложняет дальнейшее рассредоточение самолетов по стране.
– По всей вероятности, россиянам придется обустроить дополнительные системы противовоздушной обороны на аэродромах, которым, по их мнению, грозят атаки дронов, – отмечают британские разведчики.
Напомним, что ранее Россия после взрывов на военных аэродромах прибегала к тактике рассредоточения самолетов по стране.
Так, например, было после взрывов на аэродроме в Энгельсе Саратовской области 26 декабря.
Однако впоследствии взрывы на территории России участились.
Только в августе 2023 года беспилотники 25 раз атаковали территорию РФ, и большинство из них, вероятно, достигли своих целей, что указывает на проблемы с их обнаружением и уничтожением для российской ПВО.
Так, утром 19 августа на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22МЗ, прогремели взрывы.
В Минобороны России тогда подтвердили повреждение одного из бортов.
Так, в ночь на 30 августа Россия пережила одну из самых больших дроновых атак за полтора года полномасштабной войны против Украины.
Взрывы были зафиксированы в Москве, Брянске, Рязани, а также на авиабазе Псков вблизи границы с Эстонией.
Обстрел аэродрома в Пскове, к слову, завершился повреждением нескольких российских военно-транспортных самолетов.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: российские Telegram-каналы
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