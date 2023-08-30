Разведка Украины подтвердила уничтожение четырех Ил-76 в Пскове
Во время ночной атаки на аэродром в российском городе Псков были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.
Это подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии изданию Бабель.
По его словам, сейчас устанавливается, сколько самолетов повреждено.
В ночь на 30 августа сообщалось о масштабном пожаре и взрывах в районе аэропорта в Пскове. Российские федеральные СМИ сообщали о повреждении по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.
По мнению военного эксперта Сергея Кузана, эта атака БПЛА на псковский аэропорт показала, что на территории России нет безопасных мест.
Он отметил, что в прошлом году уже были атаки на Псковскую область, и тогда были повреждены самолеты и вертолеты.
Фото: российские Telegram-каналы