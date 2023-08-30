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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Разведка Украины подтвердила уничтожение четырех Ил-76 в Пскове

атака на Псков

Во время ночной атаки на аэродром в российском городе Псков были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Это подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии изданию Бабель.

По его словам, сейчас устанавливается, сколько самолетов повреждено.

В ночь на 30 августа сообщалось о масштабном пожаре и взрывах в районе аэропорта в Пскове. Российские федеральные СМИ сообщали о повреждении по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

По мнению военного эксперта Сергея Кузана, эта атака БПЛА на псковский аэропорт показала, что на территории России нет безопасных мест.

Он отметил, что в прошлом году уже были атаки на Псковскую область, и тогда были повреждены самолеты и вертолеты.

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Разведка Украины подтвердила уничтожение четырех Ил-76 в Пскове

Фото: российские Telegram-каналы

Источник: The Бабель
Андрій Юсов, Безпілотники, літаки РФ, Разведка, Росія
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