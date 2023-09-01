Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он направил главе МИД РФ Сергею Лаврову “ряд конкретных предложений”, которые должны поспособствовать на восстановление “зерновой сделки”.

Письмо Гутерриша поступило накануне встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Я считаю, что мы представили предложение, которое может стать основой для восстановления, но восстановления, которое должно быть стабильным. Мы не можем иметь черноморскую инициативу, которая переходит от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Мы должны иметь что-то, что работает и работает на благо всех, — отметил Гуттериш.

В частности российский дипломат на условиях анонимности сообщил, что в письме Гутерриша Лаврову “нет никаких откровений” и что в нем просто “подытожены предыдущие идеи ООН, которые не сработали”.

— У нас есть конкретные решения… позволяющие обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам. Я верю, что, серьезно работая, мы сможем найти положительное решение для всех, — заявил генсек ООН.

Читайте также
Нанесет удар по международному праву: МИД о попытках РФ продолжить зерновую инициативу без Украины
зерно

Источник: Reuters
Война в Украине, Владимир Путин, Зерно, ООН, Реджеп Эрдоган, Сергей Лавров, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупантов ждет не сезон выборов, а сезон цветения бавовны — спикер СБУ
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Взрывы в городах РФ и успешное испытание дальнобойного оружия Украины: 555-й день войны
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Удовольствие от ощущения справедливости: Зеленский прокомментировал хлопки в России
Володимир Зеленський
Это может произойти и в 2023 году: Зеленский о факторах окончания войны в Украине
Володимир Зеленський
Венгрия в очередной раз заблокировала €500 млн ЕС на военные нужды Украины
Жозеп Боррель

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
Заглянуть в недоступные места: как 3D-сканирование помогает в расследовании преступлений РФ
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь