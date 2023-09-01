Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он направил главе МИД РФ Сергею Лаврову “ряд конкретных предложений”, которые должны поспособствовать на восстановление “зерновой сделки”.

Письмо Гутерриша поступило накануне встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Я считаю, что мы представили предложение, которое может стать основой для восстановления, но восстановления, которое должно быть стабильным. Мы не можем иметь черноморскую инициативу, которая переходит от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Мы должны иметь что-то, что работает и работает на благо всех, — отметил Гуттериш.

В частности российский дипломат на условиях анонимности сообщил, что в письме Гутерриша Лаврову “нет никаких откровений” и что в нем просто “подытожены предыдущие идеи ООН, которые не сработали”.

— У нас есть конкретные решения… позволяющие обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам. Я верю, что, серьезно работая, мы сможем найти положительное решение для всех, — заявил генсек ООН.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.