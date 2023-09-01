Гутерріш спрямував до Лаврова лист з пропозиціями щодо відновлення “зернової угоди”

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він направив главі МЗС РФ Сергію Лаврову “низку конкретних пропозицій”, які повинні посприяти відновленню “зернової угоди”.

Лист Гутерріша надійшов напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

– Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх, – зазначив Гуттеріш.

Зокрема російський дипломат на умовах анонімності повідомив, що в листі Гутерріша Лаврову “немає жодних одкровень” і що в ньому просто “підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали”.

– У нас є конкретні рішення… що дають змогу забезпечити ефективніший доступ російських продуктів харчування і добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, серйозно працюючи, ми зможемо знайти позитивне рішення для всіх, – заявив генсек ООН.

Джерело : Reuters

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