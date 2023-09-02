Количество атак беспилотников по России продолжит расти — Подоляк
Сегодняшний эта войны между Россией и Украиной предполагает постепенный переход боевых действий на территорию государства-агрессора. В том числе, и благодаря атака беспилотников.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Что касается России… растет количество атак неопознанных беспилотников с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет расти… Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации, — заявил Подоляк.
Подоляк также исключил возможность мирных переговоров, заявив, что любые переговоры будут равносильны “капитуляции” со стороны Украины.
Напомним, за последние несколько дней масштабы ударов беспилотников по России резко возросли. В ночь на 30 августа мир стал свидетелем самой крупной из подобных атак.
Тогда за одну ночь были атакованы шесть российских регионов, уничтожены транспортные самолеты и подожжен военный аэродром. Позднее эти атаки продолжились.
Также участились объявления так называемых планов “Ковер”, особенно в Московской области. Подобные планы предполагают немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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