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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Количество атак беспилотников по России продолжит расти — Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНИАН

Сегодняшний эта войны между Россией и Украиной предполагает постепенный переход боевых действий на территорию государства-агрессора. В том числе, и благодаря атака беспилотников.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Что касается России… растет количество атак неопознанных беспилотников с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет расти… Потому что это тот этап войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации, — заявил Подоляк.

Подоляк также исключил возможность мирных переговоров, заявив, что любые переговоры будут равносильны “капитуляции” со стороны Украины.

Напомним, за последние несколько дней масштабы ударов беспилотников по России резко возросли. В ночь на 30 августа мир стал свидетелем самой крупной из подобных атак.

Тогда за одну ночь были атакованы шесть российских регионов, уничтожены транспортные самолеты и подожжен военный аэродром. Позднее эти атаки продолжились.

Также участились объявления так называемых планов “Ковер”, особенно в Московской области. Подобные планы предполагают немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Sky News
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Михаил Подоляк
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