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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кількість атак безпілотників по Росії продовжить зростати – Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Сьогоднішній етап війни між Росією та Україною передбачає поступовий перехід бойових дій на територію держави-агресора. Зокрема, і завдяки атака безпілотників.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Що стосується Росії… зростає кількість атак невпізнаних безпілотників з території Російської Федерації, і кількість цих атак буде зростати… Тому що це той етап війни, коли бойові дії поступово переносяться на територію Російської Федерації, – заявив Подоляк.

Подоляк також виключив можливість мирних переговорів, заявивши, що будь-які переговори будуть рівносильні “капітуляції” з боку України.

Нагадаємо, за останні кілька днів масштаби ударів безпілотників по Росії різко зросли. У ніч на 30 серпня світ став свідком найбільшої з подібних атак.

Тоді за одну ніч було атаковано шість російських регіонів, знищено транспортні літаки і підпалено військовий аеродром. Пізніше ці атаки продовжилися.

Також почастішали оголошення так званих планів “Ковер”, особливо в Московській області. Такі плани передбачають негайну посадку або виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Sky News
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Михайло Подоляк
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