Контрнаступление ВСУ движется в верном направлении. Это понимают наши партнеры — Кулеба
Украинское контрнаступление движется в правильном направлении, и это понимают союзники и партнеры Киева, в частности Соединенные Штаты Америки.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.
— Наши партнеры, которые нам помогают, в частности США, понимают, что все движется в правильном направлении. И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления. Это просто происходит, потому что это трудно. Это тяжелая борьба, — сказал он.
Министр подчеркнул, что Украина не терпит поражения, а наоборот движется вперед в своем контрнаступлении.
— Если бы Украина терпела поражение, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим поражение — мы движемся вперед, — сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что тем, кто критикует скорость украинского контрнаступления, стоит подумать о солдатах, которые воюют в самом эпицентре боевых действий.
Он предложил почувствовать себя на месте украинского воина, который после возвращения с задания видит в телефоне, как кто-то говорит: “Ребята, вы слишком медленные”.
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