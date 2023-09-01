Контрнаступление ВСУ движется в верном направлении. Это понимают наши партнеры — Кулеба

Украинское контрнаступление движется в правильном направлении, и это понимают союзники и партнеры Киева, в частности Соединенные Штаты Америки.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

— Наши партнеры, которые нам помогают, в частности США, понимают, что все движется в правильном направлении. И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления. Это просто происходит, потому что это трудно. Это тяжелая борьба, — сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина не терпит поражения, а наоборот движется вперед в своем контрнаступлении.

— Если бы Украина терпела поражение, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим поражение — мы движемся вперед, — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что тем, кто критикует скорость украинского контрнаступления, стоит подумать о солдатах, которые воюют в самом эпицентре боевых действий.

Он предложил почувствовать себя на месте украинского воина, который после возвращения с задания видит в телефоне, как кто-то говорит: “Ребята, вы слишком медленные”.

Источник : CNN

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