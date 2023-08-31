Плевок в лицо солдату: Кулеба раскритиковал недовольных контрнаступлением ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал всем критикам недостаточного темпа контрнаступления Вооруженных сил Украины “заткнуться” и самостоятельно повоевать на фронте для освобождения украинской земли.

Об этом глава МИД Украины заявил на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбарес Буэно в городе Толедо, где проходит неформальное заседание глав МИД стран-членов ЕС.

— Критика медленного темпа контрнаступления равнозначна плевку в лицо украинского солдата, который ежедневно жертвует своей жизнью для продвижения вперед и освобождения одного километра украинской земли за другим. Я бы рекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самостоятельно освободить один квадратный сантиметр, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, во второй половине лета в западной прессе все чаще стали появляться статьи о медленном темпе контрнаступления ВСУ. В частности, издание Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины обеспокоены крайне медленными темпами продвижения украинских военных. Они опасаются, что при отсутствии значительного прогресса до наступления зимы, США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна обеспечить Киев всем необходимым.

В то же время, генерал США в отставке Джек Кин отметил, что Вашингтон должен сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине вести войну так, как она хочет, а не щебетать со стороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану. На Восточном направлении продолжаются тяжелые бои, враг активно применяет все виды артиллерии, тактическую и армейскую авиацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил продвижение Сил обороны Украины.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы находится на пути к проигрышу в войне из-за преобладания российских войск в численности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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