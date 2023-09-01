Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Український контрнаступ рухається в правильному напрямку, і це розуміють союзники та партнери Києва, зокрема Сполучені Штати Америки.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CNN.

— Наші партнери, які нам допомагають, зокрема США, розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба, – сказав він.

Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки рухається вперед у своєму контрнаступі.

— Якби Україна зазнавала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки – ми рухаємося вперед, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють у самому епіцентрі бойових дій.

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який після повернення із завдання бачить у телефоні, як хтось каже: “Хлопці, ви занадто повільні”.

Читайте також
Плювок в обличчя солдату: Кулеба розкритикував незадоволених контрнаступом ЗСУ
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок

Джерело: CNN
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, ЗСУ, контрнаступ, МЗС України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Понад 110 тис. окупантів: у ЗСУ розповіли, де саме РФ зосередила найбільше сил
Бої на фронті
Ситуація та фронті та плани ворога: Зеленський провів засідання Ставки
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
В США бачать прогрес ЗСУ на Запоріжжі за останні 72 години
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
Імена ухилянтів і лікарів, які фальсифікували довідки ВЛК, будуть відомі за кілька тижнів – Данілов
Олексій Данілов - секретар РНБО
Катастрофа двох вертольотів Мі-8 на Донеччині: ЗМІ дізнались імена загиблих воїнів
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь