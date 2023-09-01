Контрнаступ ЗСУ рухається у вірному напрямку. Це розуміють наші партнери – Кулеба

Український контрнаступ рухається в правильному напрямку, і це розуміють союзники та партнери Києва, зокрема Сполучені Штати Америки.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CNN.

— Наші партнери, які нам допомагають, зокрема США, розуміють, що все рухається в правильному напрямку. І вони розуміють, що немає ніякої трагедії чи якогось уповільнення. Це просто відбувається, тому що це важко. Це важка боротьба, – сказав він.

Міністр наголосив, що Україна не зазнає поразки, а навпаки рухається вперед у своєму контрнаступі.

— Якби Україна зазнавала поразки, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо поразки – ми рухаємося вперед, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що тим, хто критикує швидкість українського контрнаступу, варто подумати про солдатів, які воюють у самому епіцентрі бойових дій.

Він запропонував відчути себе на місці українського воїна, який після повернення із завдання бачить у телефоні, як хтось каже: “Хлопці, ви занадто повільні”.

Джерело : CNN

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