Навчальний рік 2023-2024: тривалість уроків та розклад дзвінків у школах
Вже вдруге українські школярі розпочинають навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Для більшості дітей навчання проходитиме в очному форматі.
Скільки тривають уроки та який розклад дзвінків – у матеріалі Фактів ICTV.
Тривалість уроків залежить від класу, у якому навчаються діти. Так, для першокласників це 35 хв, для учнів 2-4 класів — 40 хв, для 5-12 класів урок триває 45 хв.
Розклад дзвінків для 1 класу
|Перший урок
|08:00 – 08:35
|Другий урок
|08:45 – 09:20
|Третій урок
|09:30 – 10:05
|Четвертий урок
|10:15 – 10:50
|П’ятий урок
|11:00 – 11:35
Розклад дзвінків для 2-4 класів
|Перший урок
|08:00 – 08:40
|Другий урок
|08:50 – 09:30
|Третій урок
|09:40 – 10:20
|Четвертий урок
|10:30 – 11:10
|П’ятий урок
|11:20 – 12:00
Розклад дзвінків для 5-12 класів
|Перший урок
|08:00 – 08:45
|Другий урок
|08:55 – 09:40
|Третій урок
|10:00 – 10:45
|Четвертий урок
|11:05 – 11:50
|П’ятий урок
|12:00 – 12:45
|Шостий урок
|12:55 – 13:40
|Сьомий урок
|13:50 – 14:35
У різних школах початок уроків та тривалість перерв можуть відрізнятись, точну інформацію можна знайти на сайті навчального закладу.
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