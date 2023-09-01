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Навчальний рік 2023-2024: тривалість уроків та розклад дзвінків у школах

Школа - книги, дзвоник
Фото: УНІАН

Вже вдруге українські школярі розпочинають навчальний рік в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Для більшості дітей навчання проходитиме в очному форматі.

Скільки тривають уроки та який розклад дзвінків – у матеріалі Фактів ICTV.

Тривалість уроків залежить від класу, у якому навчаються діти. Так, для першокласників це 35 хв, для учнів 2-4 класів — 40 хв, для 5-12 класів урок триває 45 хв.

Розклад дзвінків для 1 класу

Перший урок 08:00 – 08:35
Другий урок 08:45 – 09:20
Третій урок 09:30 – 10:05
Четвертий урок 10:15 – 10:50
П’ятий урок 11:00 – 11:35

Розклад дзвінків для 2-4 класів

Перший урок 08:00 – 08:40
Другий урок 08:50 – 09:30
Третій урок 09:40 – 10:20
Четвертий урок 10:30 – 11:10
П’ятий урок 11:20 – 12:00

Розклад дзвінків для 5-12 класів

Перший урок 08:00 – 08:45
Другий урок 08:55 – 09:40
Третій урок 10:00 – 10:45
Четвертий урок 11:05 – 11:50
П’ятий урок 12:00 – 12:45
Шостий урок 12:55 – 13:40
Сьомий урок 13:50 – 14:35

У різних школах початок уроків та тривалість перерв можуть відрізнятись, точну інформацію можна знайти на сайті навчального закладу.

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