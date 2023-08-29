В Украине продолжается подготовка к новому учебному году. В ряде учебных заведений уже готовы укрытия, в которых дети и учителя смогут спрятаться в случае ракетной угрозы.

В зависимости от ситуации с безопасностью в областях с 1 сентября запустят три форматы школьного обучения — очный, онлайн или смешанный.

Решение об организации образовательного процесса принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины — читайте далее в материале.

Киев и область

В столице 240 тыс. школьников будут учиться офлайн. По данным КГГА, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тыс. родителей решили отправить детей на офлайн-обучение.

— На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тыс. мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения.

В частности, возможно использование такого механизма как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако — только для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться исключительно офлайн, — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Полтавская область

В новом учебном году школы Полтавщины примут почти 136 тыс. учеников, из них более 5 тыс. — из семей ВПЛ.

— С 1 сентября дети будут получать знания в 522 учреждениях общего среднего образования. Во время областной августовской конференции педагогических работников в очередной раз акцентировали внимание на важности офлайн-обучения. Оно не только улучшает качество знаний, но и помогает социализировать и всесторонне развиваться, — сообщил руководитель ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, громады приложили немало усилий, чтобы школы были максимально обеспечены доступными укрытиями. Сейчас этот показатель — 95,4%

Львовская область

На Львовщине только семь школ из 1 093 начнут новый учебный год на дистанционном обучении, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

— Школьное образование в нашей области будут получать более 294 тыс. детей в 1 093 заведениях. Только семь учебных заведений не оборудованы укрытиями, поэтому в них дети будут учиться дистанционно. Школы, в которых ученики будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1 199 объектов, — написал Козицкий в Facebook.

Херсонская область

Учебный год на Херсонщине будет проходить онлайн из-за постоянных обстрелов войск РФ. В таком формате будут учиться почти 69 тыс. школьников в 190 учебных заведениях.

— К сожалению, открыть двери школ для учеников пока нет возможности. Мешают постоянные обстрелы российских террористов. Мы не можем подвергать детей и педагогов такой опасности. Было принято решение о введении дистанционного обучения во всех 190 учебных заведениях Херсонщины, — сообщил заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.

Запорожская область

В Запорожской области учебный год стартует в дистанционном формате, а в дальнейшем — будет зависеть от ситуации с безопасностью.

По словам главы ОВА Юрия Малашко, 61% учебных заведений имеют простейшие укрытия, и на сегодня ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения.

— Есть такие виды вооружения, при которых ракета летит к нам 40-42 секунды. За это время дети не смогут добраться до укрытий. Поэтому пока принято такое решение. В случае, если ситуация с безопасностью будет меняться, будем пересматривать, — сказал Малашко на брифинге.

Николаевская область

К очному обучению в Николаевской области по состоянию на 17 августа 2023 года подготовлены 75 учебных заведений. С 1 сентября в области преимущественно будут учиться дистанционно.

— Школы, которые юридически и физически готовы к открытию, это касается не самых простых укрытий, а действительно бомбоубежищ и радиационных укрытий — это 75 объектов из тысячи с чем-то. Учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас идет обсуждение, считаем потенциально опасные зоны, в которых будет сложно среагировать на воздушную тревогу, — сказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сумская область

По словам директора областного Департамента образования и науки Виктории Гробовой, обучение в области будет осуществляться, как и в прошлом году, по очной, смешанной и дистанционной форме.

— Если позволит ситуация с безопасностью, наличие и оснащение укрытий, наличие охранной системы или ее элементов, учебное заведение будет работать по очной или смешанной форме обучения. В зависимости от того, какая вместимость укрытия, также будет организована или очная, или смешанная форма обучения.

В громадах, указанных в приказе Минреинтеграции (17 громад, находящихся в зоне возможных боевых действий), форма обучения будет дистанционной, — сообщила Виктория Гробова.

Харьковская область

На Харьковщине к началу образовательного процесса 1 сентября готовятся 1 603 учебных заведения, в которых будут учиться более 330 тыс. соискателей образования.

В частности, это 703 учреждения дошкольного образования, где учится около 50 тыс. детей, 664 учреждения общего среднего образования, где будут учиться около 220 тыс. детей, а также учреждения внешкольного, высшего профессионального, предвысшего и профессионального образования.

— Учебные заведения могут проводить офлайн-обучение при условии наличия защитных сооружений, отвечающих требованиям безопасности. Сейчас 5 высших учебных заведений и 12 учреждений профессионального образования планируют начать обучение в смешанном формате. Впрочем, в следующем учебном году явно будет преобладать формат дистанционного обучения. Но, несмотря на это, все ученики Харьковщины будут получать знания, — отметил глава ОВА Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе сформировано 60 классов, в которых школьники будут учиться в смешанном формате.

— По состоянию на 29 августа в Харькове сформировано уже 60 таких классов (где будет смешанное обучение — Ред.) на 1 003 ребенка. Впрочем, до 1 сентября еще несколько дней, поэтому работа в этом направлении продолжается, — написал Терехов в Telegram.

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