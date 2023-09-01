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Илья Нежигай, редактор ленты

Новые спикеры и площадки: как Россия планирует изменить свою пропаганду

Новые спикеры и площадки: как Россия планирует изменить свою пропаганду
Фото: УНИАН

В Кремле планируют обновить ведение информационной политики по проведению войны с Украиной.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в ближайшее время в Кремле будут искать новых спикеров и новые информационные площадки для распространения своих нарративов.

По данным украинской разведки, в Кремле 25 августа при участии первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, была проведена встреча, которую посвятили информационной войне против Украины.

— Тратят значительные ресурсы для того, чтобы усиливать эти нарративы — мол, нет успеха в контрнаступлении, а это значит, что поддерживать (Украину, — Ред.) не нужно, мол, сплошь коррумпированное государство, а значит, помогать не нужно, — сказал Юсов.

Представитель ГУР говорит, что для подобных мероприятий государство-агрессор “не жалеет средств”.

— Какие бы суммы не выделялись на информационную войну, а это десятки миллионов долларов, это всегда дешевле, чем если сравнивать с затратами непосредственно на поле боя. Конечно, в этом контексте информационно-психологические операции, несмотря на свою высокую стоимость, так или иначе выгоднее, чем инвестировать в поле боя. Условно говоря, 100 компьютеров все равно будут стоить дешевле, чем один танк, — сказал он.

Андрей Юсов добавил, что инструментами для внедрения новых способов дезинформации и поддержки российской пропаганды могут стать, в частности, новые спикеры, которые будут озвучивать нарративы Кремля, а также новые площадки, такие как медиа, которые сознательно или бессознательно могут быть использованы для размещения кремлевских нарративов.

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Андрій Юсов, Кремль, Пропаганда, Пропаганда Росії, Разведка, Российская пропаганда
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