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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нові спікери та майданчики: як Росія планує змінити свою пропаганду

Нові спікери та майданчики: як Росія планує змінити свою пропаганду
Фото: УНІАН

В Кремлі планують оновити ведення інформаційної політики щодо проведення війни з Україною.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, найближчим часом в Кремлі будуть шукати нових спікерів та нові інформаційні майданчики для поширення своїх наративів.

За даними української розвідки, в Кремлі 25 серпня за участі першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, була проведена зустріч, яку присвятили інформаційній війні проти України.

– Витрачають значні ресурси для того, щоб підсилювати ці наративи – мовляв, немає успіху у контрнаступі, а це означає, що підтримувати (Україну, – Ред.) не потрібно, мовляв, суцільно корумпована держава, а значить, допомагати не потрібно, – сказав Юсов.

Представник ГУР каже, що для подібних заходів держава-агресор “не шкодує коштів”.

– Які б суми не виділялись на інформаційну війну, а це десятки мільйонів доларів, це завжди дешевше, ніж якщо порівнювати із витратами безпосередньо на полі бою. Звичайно, в цьому контексті інформаційно-психологічні операції, попри свою високу вартість, так чи інакше вигідніші, ніж інвестувати в поле бою. Умовно кажучи, 100 комп’ютерів все одно будуть коштувати дешевше, ніж один танк, – сказав він.

Андрій Юсов додав, що інструментами для впровадження нових способів дезінформації та підтримки російської пропаганди можуть стати, зокрема, нові спікери, які озвучуватимуть наративи Кремля, а також нові майданчики, як от медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані для розміщення кремлівських наративів.

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Андрій Юсов, Кремль, Пропаганда, Пропаганда Росії, Розвідка, Російська пропаганда
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