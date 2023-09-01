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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Более 110 тыс. оккупантов: в ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 110 тыс. оккупантов и сконцентрировала силы в сторону Новоегоровки.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире одного из украинских телеканалов.

— Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия на всей линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск — более 110 тыс., — сказал он.

Агрессор концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа вблизи этого села в Сватовском районе Луганщины враг нанес девять авиаударов, провел восемь штурмов, а также 46 раз обстрелял населенный пункт.

В ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил

Новоегоровка (Луганская область) на карте DeepState

Кроме того, из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.

Накануне Евлаш рассказывал, что на Восточном направлении продолжаются тяжелые бои, а враг активно применяет все виды артиллерии, тактическую и армейскую авиацию.

Сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжается наступательная операция, в частности на южном фланге вблизи Бахмута — в районе Клещеевки, где наши войска продвигаются с тяжелыми боями.

Источник: Эпрессо
Армия России, Война в Украине, ВСУ, Куп'янськ, Лиман, Луганская область, Украинская армия
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