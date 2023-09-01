Более 110 тыс. оккупантов: в ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил

Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 110 тыс. оккупантов и сконцентрировала силы в сторону Новоегоровки.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире одного из украинских телеканалов.

— Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия на всей линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск — более 110 тыс., — сказал он.

Агрессор концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа вблизи этого села в Сватовском районе Луганщины враг нанес девять авиаударов, провел восемь штурмов, а также 46 раз обстрелял населенный пункт.

Кроме того, из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.

Накануне Евлаш рассказывал, что на Восточном направлении продолжаются тяжелые бои, а враг активно применяет все виды артиллерии, тактическую и армейскую авиацию.

Сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжается наступательная операция, в частности на южном фланге вблизи Бахмута — в районе Клещеевки, где наши войска продвигаются с тяжелыми боями.

Источник : Эпрессо

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