Более 110 тыс. оккупантов: в ВСУ рассказали, где именно РФ сосредоточила больше всего сил
Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 110 тыс. оккупантов и сконцентрировала силы в сторону Новоегоровки.
Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире одного из украинских телеканалов.
— Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия на всей линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск — более 110 тыс., — сказал он.
Агрессор концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа вблизи этого села в Сватовском районе Луганщины враг нанес девять авиаударов, провел восемь штурмов, а также 46 раз обстрелял населенный пункт.
Кроме того, из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.
Накануне Евлаш рассказывал, что на Восточном направлении продолжаются тяжелые бои, а враг активно применяет все виды артиллерии, тактическую и армейскую авиацию.
Сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжается наступательная операция, в частности на южном фланге вблизи Бахмута — в районе Клещеевки, где наши войска продвигаются с тяжелыми боями.
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