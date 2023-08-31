На Востоке продолжаются тяжелые бои, враг выпускает десятки тысяч снарядов

На Восточном направлении продолжаются тяжелые бои, враг активно применяет все виды артиллерии, тактическую и армейскую авиацию.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона Єдині новини.

— За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении зафиксировано почти 500 обстрелов, 15 авиаударов и 13 боевых столкновений, 11 из которых происходили со стороны Новоегоровки, по одному — вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества, — уточнил он.

По его словам, на Бахмутском направлении сейчас продолжается наступательная операция, в частности на южном фланге вблизи Бахмута — в районе Клещеевки наши войска продвигаются с тяжелыми боями.

— За сутки враг 471 раз обстрелял наши позиции и четыре раза применял авиацию. Произошло 16 боестолкновений, противник пытается контратаковать, однако несет потери и продолжает отходить. Там продолжаются бои, противник выпускает десятки тысяч снарядов, — подчеркнул Евлаш.

Военный также подтвердил, что на Востоке у оккупантов действительно меньше логистических проблем, то есть нет такого снарядного голода, как на Южном направлении. В то же время отметил, что благодаря разведке Силы обороны обнаруживают цели и наносят удары по командным пунктам и складам с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

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