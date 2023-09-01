Понад 110 тис. окупантів: у ЗСУ розповіли, де саме РФ зосередила найбільше сил

Росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тис. окупантів та сконцентрувала сили у бік Новоєгорівки.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі одного з українських телеканалів.

— Зараз ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії на всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ. На Лимано-Куп’янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ – понад 110 тис., – сказав він.

Агресор концентрується на напрямку Новоєгорівки. Протягом 31 серпня поблизу цього села у Сватівському районі Луганщини ворог завдав дев’ятьох авіаударів, провів вісім штурмів, а також 46 разів обстріляв населений пункт.

Крім того, із семи знищених на цьому напрямку ворожих танків шість ліквідували поблизу Новоєгорівки.

Напередодні Євлаш розповідав, що на Східному напрямку тривають важкі бої, а ворог активно застосовує всі види артилерії, тактичну та армійську авіацію.

Повідомлялося, що на Бахмутському напрямку триває наступальна операція, зокрема на південному фланзі поблизу Бахмута – в районі Кліщіївки, де наші війська просуваються з важкими боями.

Джерело : Еспресо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.