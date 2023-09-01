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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Понад 110 тис. окупантів: у ЗСУ розповіли, де саме РФ зосередила найбільше сил

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тис. окупантів та сконцентрувала сили у бік Новоєгорівки.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі одного з українських телеканалів.

— Зараз ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії на всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ. На Лимано-Куп’янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ – понад 110 тис., – сказав він.

Агресор концентрується на напрямку Новоєгорівки. Протягом 31 серпня поблизу цього села у Сватівському районі Луганщини ворог завдав дев’ятьох авіаударів, провів вісім штурмів, а також 46 разів обстріляв населений пункт.

У ЗСУ розповіли, де саме РФ зосередила найбільше сил

Новоєгорівка (Луганська область) на мапі DeepState

Крім того, із семи знищених на цьому напрямку ворожих танків шість ліквідували поблизу Новоєгорівки.

Напередодні Євлаш розповідав, що на Східному напрямку тривають важкі бої, а ворог активно застосовує всі види артилерії, тактичну та армійську авіацію.

Повідомлялося, що на Бахмутському напрямку триває наступальна операція, зокрема на південному фланзі поблизу Бахмута – в районі Кліщіївки, де наші війська просуваються з важкими боями.

Джерело: Еспресо
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Куп'янськ, Лиман, Луганська область, Українська армія
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