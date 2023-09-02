Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов
Целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе высшее образование во время военного положения, будет определять Министерство образования Украины.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.
Он отметил, что вопрос получения “второго высшего образования, третьего, а иногда и четвертого” является вопросом “морального порядка” и отметил, что его будет исследовать Минобразования.
— Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет – решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы, — сказал Данилов.
Он добавил, что, если человек может служить в армии, то “подождет обучения или нет, будет решать соответствующее министерство”.
Ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые во второй раз получают высшее образование.
В то же время он сказал, что у Верховной Рады пока нет инициатив, касающихся пересмотра нормы об отсрочке от мобилизации для студентов. Однако в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.
Источник: Украинское радио
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