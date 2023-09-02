Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе высшее образование во время военного положения, будет определять Министерство образования Украины.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

Он отметил, что вопрос получения “второго высшего образования, третьего, а иногда и четвертого” является вопросом “морального порядка” и отметил, что его будет исследовать Минобразования.

— Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет – решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы, — сказал Данилов.

Он добавил, что, если человек может служить в армии, то “подождет обучения или нет, будет решать соответствующее министерство”.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех студентов, которые во второй раз получают высшее образование.

В то же время он сказал, что у Верховной Рады пока нет инициатив, касающихся пересмотра нормы об отсрочке от мобилизации для студентов. Однако в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.

Источник: Украинское радио

Война в Украине, Вища освіта, Военное положение, мобілізація, Алексей Данилов, СНБО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ISW увидели серьезные признаки украинского прорыва на фронте
російські солдати військові
РФ выпустила управляемые авиабомбы по Одрадокаменке. Есть погибший и пострадавшие
Обстріл Одрадокам'янки 2 вересня 2023
Игнат о ракетах AMRAAM от США: Смогут доставать авиацию РФ, не заходя в зону ПВО
Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Разведка Британии: РФ хочет заставить ВСУ разделить силы между Ореховом и Купянском
російські солдати
ПВО успешно поразила БпЛА в Кривом Роге – ОВА
Вибух

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин будет определять МОН – Данилов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь