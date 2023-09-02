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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків визначатиме МОН – Данілов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Чи доцільно чоловікам призовного віку здобувати другу вищу освіту під час воєнного стану, визначатиме Міністерство освіти України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського радіо.

Він зауважив, що питання здобуття “другої вищої освіти, третьої, а подекуди й четвертої” є питанням “морального порядку” та зазначив, що його досліджуватиме Міносвіти.

– Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40-50 років – вирішили отримувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, зросла в рази, – сказав Данілов.

Він додав, якщо чоловік може служити в армії, то “почекає навчання, чи ні, вирішуватиме відповідне міністерство”.

Раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

Водночас він сказав, що у Верховної Ради поки що немає ініціатив, які стосуються перегляду норми про відстрочку від мобілізації для студентів. Проте в профільному парламентському комітеті вже обговорювалась така ідея.

Джерело: Українське радіо

Війна в Україні, Вища освіта, Воєнний стан, мобілізація, Олексій Данілов, РНБО
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