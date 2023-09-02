Поджигают поля с минами: NYT рассказали о новой тактике россиян

Оккупационные войска Российской Федерации, которые пытаются сдерживать продвижение украинских Сил обороны в Запорожской области, прибегли к новой тактике — они поджигают поля, плотно усеянные минами, чтобы препятствовать продвижению украинских защитников.

Об этом пишет американская газета The New York Times ссылаясь на разговор с украинскими военными из морской пехоты.

Так, в одной из таких ситуаций для украинского подразделения была поставлена задача захватить один дом в деревне, которая является лишь пятнышком на карте, но служит опорным пунктом для российских солдат.

В современной войне, когда оборона россиян держится в лесополосах, отдельных домах и окопах, небольшие деревни занимают важное место, пишет NYT. Они расположены вдоль дорог с твердым покрытием, что облегчает транспортировку, а здания, даже разрушенные обстрелами, служат надежным укрытием. Россияне используют их как опорные пункты. Например, Урожайное было окружено двумя линиями траншей и лабиринтом туннелей, что позволяло российским войскам вести огонь в одном месте, а затем появляться в другом.

Таким образом, Украина пытается продвигаться по двум маршрутам с севера на юг к Азовскому морю, ища место для прорыва и разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымом.

На западе украинские войска продвигаются по маршруту, ведущему к Мелитополю и затем — к Мариуполю. Взяв ключевое село Роботино, они на этой неделе вели ожесточенные бои у села Вербовое, следующего этапа продвижения. В пятницу украинские военные заявили, что продвинулись уже за Роботино, а представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что за прошедшие 72 часа Украина добилась “заметного прогресса”.

До побережья украинцам предстоит пройти еще около 100 км тяжелого пути, а на их пути — еще как минимум одна сильно укрепленная линия российской обороны. Россияне оказывают ожесточенное сопротивление, их защищают укрепленные позиции, минные поля и превосходство в воздухе. Морские пехотинцы ожидают, что бой будет кровопролитным и медленным.

— У россиян больше артиллерии, больше танков, больше беспилотников и больше людей. А еще они очень хорошо укрепляют свои позиции, где бы они ни находились — в населенном пункте, лесополосе или просто в поле, — говорит ветеран морской пехоты по имени Денис.

В августе украинцы разрешили команде The New York Times неоднократно в течение двух недель посещать морских пехотинцев, сражающихся на дороге к Мариуполю, при условии, что журналисты не будут раскрывать точное местоположение, фамилии и звания солдат, а также некоторые оперативные детали.

— После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений. Мы будем двигаться как ракеты, — говорит Максим, еще один ветеран-морпех, воевавший в Урожайном.

По словам морпехов, россияне тоже приспосабливаются, в том числе используют новые тактические приемы, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными.

Например, на пастбище, усеянное минами, они наносят огнеопасное вещество. И как только украинские защитники приступают к расчистке прохода, россияне сбрасывают с беспилотника гранату, вызывающую море огня и взрывов.

В связи с минированием очень важен контроль над дорогами с твердым покрытием — это самые безопасные маршруты, поскольку мины легче обнаружить и обезвредить. Россияне об этом знают и установили вдоль трассы T0158 оборонительные сооружения с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники ведут постоянное наблюдение за дорогой.

По словам военнослужащих, ключевым моментом в формировании успешного штурмового подразделения является поиск наиболее мотивированных новобранцев, готовых броситься в котел разрушений.

Как и другие украинские подразделения, морская пехота состоит из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных призывников. Около 70% из них — местные жители, включая оккупированный город Мариуполь, и солдаты считают, что это дает им преимущество перед противником, который, по их мнению, воюет за зарплату и удерживает позиции, опасаясь наказания за отступление.

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Источник : NYT

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