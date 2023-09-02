В ISW увидели серьезные признаки украинского прорыва на фронте

Тот факт, что россияне второй раз за несколько недель передислоцируют свои подразделения на Юг Украины, свидетельствует, что РФ все больше беспокоит стабильность обороны ее войск на фоне продвижения ВСУ вокруг Роботино в Запорожской области.

Так эксперты Института изучения войны (ISW) отреагировали на слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о развертывании Россией части новой “резервной” 25 общевойсковой армии.

После развертывания 25 общевойсковой армии относительно эффективные подразделения 41 общевойсковой армии смогут не спеша переместиться с позиций в Луганской области на Юг, чтобы противостоять украинскому контрнаступлению.

К слову, в конце августа из района Кременной Луганской области в район Роботино на западе Запорожской области РФ уже передислоцировала части 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

– Развертывание элементов 25 общевойсковой армии для ликвидации пробелов в обороне РФ свидетельствует, что угроза украинского прорыва достаточно серьезная, – объясняют в ISW.

Аналитики Института изучения войны сомневаются в боеспособности 25 общевойсковой армии, ведь ее развернули задолго до запланированного срока.

Минобороны России начало набор личного состава в эту армию на Дальнем Востоке в середине мая.

В конце июня в РФ уже объявили о завершении формирования, а развертывание планировалось ориентировочно в декабре 2023 года.

Итак, добавляют в ISW, дополнительные передислокации и срочное развертывание запланированных оперативных резервов свидетельствуют о том, что краткосрочные потребности усиления препятствуют долгосрочным усилиям по восстановлению.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : ISW

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