РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Российские войска провалили наступление по всем направлениям, на которых пытались наступать 1 сентября.
Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В частности, не имели успеха российские оккупанты на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Так, напрасными были наступательные действия россиян:
- в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
- в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
- в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;
- в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.
Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Там украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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