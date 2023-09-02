РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб

Российские войска провалили наступление по всем направлениям, на которых пытались наступать 1 сентября.

Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, не имели успеха российские оккупанты на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, напрасными были наступательные действия россиян:

в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении ;

; в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении ;

; в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении ;

; в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Там украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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