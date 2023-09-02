Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска провалили наступление по всем направлениям, на которых пытались наступать 1 сентября.

Об этом сообщили 2 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, не имели успеха российские оккупанты на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, напрасными были наступательные действия россиян:

  • в районе Новоселовского Луганской области на Купянском направлении;
  • в районе Курдюмовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
  • в районе Северного Донецкой области на Авдеевском направлении;
  • в районе Красногоровки Донецкой области на Марьинском направлении.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Там украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Генштаб: оккупанты в Волновахе угрожают выслать детей в РФ, если те не пойдут в школу
російські окупанти
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 02.09.2023
Deepstatemap
Карта боевых действий на 02.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Сообщали об угрозе баллистики: ночью в Запорожском районе раздавались взрывы
Вибух
ВСУ за сутки уничтожили 570 оккупантов и сожгли 30 артсистем – Генштаб
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
РФ наступала на четырех направлениях и повсюду неудачно – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь