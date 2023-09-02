РФ наступала на чотирьох напрямках і всюди невдало – Генштаб

Російські війська провалили наступ на всіх напрямках, на яких намагалися наступати 1 вересня.

Про це 2 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зокрема, не мали успіху російські окупанти на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, марними були наступальні дії росіян:

у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку ;

; у районі Курдюмівки Донецької області на Бахмутському напрямку ;

; у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку ;

; у районі Красногорівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

Тим часом Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Там українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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