РФ наступала на чотирьох напрямках і всюди невдало – Генштаб
Російські війська провалили наступ на всіх напрямках, на яких намагалися наступати 1 вересня.
Про це 2 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Зокрема, не мали успіху російські окупанти на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Так, марними були наступальні дії росіян:
- у районі Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку;
- у районі Курдюмівки Донецької області на Бахмутському напрямку;
- у районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку;
- у районі Красногорівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.
Тим часом Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
Там українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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