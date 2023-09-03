Все еще впереди: Тарнавский объяснил, почему продвижение ВСУ после первой линии может быть проще

Украинские войска после нескольких недель кропотливой работы по разминированию решительно прорвали первую линию обороны России под Запорожьем и рассчитывают на более быстрые успехи при форсировании более слабой второй линии.

Об этом в интервью The Observer рассказал генерал-лейтенант Александр Тарнавский, который возглавляет украинские Силы обороны на ОСГВ Таврия.

По его словам, Россия потратила 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% — на вторую и третью линии, поскольку не ожидала, что украинские войска смогут прорваться.

— Сейчас мы находимся между первой и второй оборонительными линиями, — сказал он.

По его словам, украинские войска сейчас продвигаются по обе стороны прорыва и укрепляют свои позиции на территории, захваченной в ходе недавних боев.

— В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, которые прикрывают отход российских войск за вторую линию обороны, — заявил генерал.

Огромное минное поле в течение нескольких недель загоняло украинские войска в ловушку, пока пехотинцы-саперы медленно расчищали маршрут штурма в пешем порядке. Российские войска за этим полем “просто стояли и ждали украинскую армию”, отстреливая технику снарядами и беспилотниками, сказал он.

Но теперь этот барьер преодолен, россияне вынуждены проводить маневры, а украинцы возвращаются на своих танках и другой бронетехнике. В знак того, что Москва чувствует давление, она перебросила войска в этот район с фронтов на территории оккупированной Украины — Херсона на западе и Лимана на северо-востоке — а также из России, сказал он.

— Противник подтягивает резервы не только из (оккупированных регионов, — Ред.) Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул наступать больше и быстрее. Все еще впереди, — сказал Тарнавский.

Танкист по образованию, Тарнавский накопил впечатляющий опыт борьбы с российскими войсками с момента их перехода через границу в 2022 году. В сентябре прошлого года он был назначен командующим войсками, участвующими в освобождении Херсона, и через два месяца город был освобожден.

Были надежды на столь же быстрый прогресс в летнем контрнаступлении, цель которого — продвинуться к Азовскому морю, отрезать российские войска в Херсоне и оккупированном Крыму от других войск и прервать их линии снабжения.

Вместо этого наступление застопорилось на несколько месяцев, потери росли, а линии фронта оставались неподвижными, что вызвало недовольство и критику в западных столицах, предоставивших оружие и обучение.

Тарнавский отмахнулся от этой критики, заявив, что предпочитает оценивать работу по ее завершении, и поблагодарив Великобританию и других союзников за поддержку в виде обучения и вооружений, включая танки Challenger, которые уже находятся в боевых частях.

— Когда мы начали контрнаступление… мы потратили больше времени, чем ожидали, на разминирование территорий. К сожалению, эвакуация раненых была для нас затруднена. И это также осложняло наше продвижение, — признал он.

По мнению бригадного генерала, россияне думали, что Силами обороны Украины не удастся пройти через первую линию обороны, которая готовилась оккупантами больше года.

— Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен, — добавил генерал.

По его словам, российские войска засели в бетонных блиндажах за противотанковыми ловушками и за минным полем, настолько начиненным взрывчаткой и настолько незащищенным, что любые машины — саперные или штурмовые — приближавшиеся к этому району, подвергались интенсивному обстрелу с закрепленных, усиленных позиций.

Но украинцы, которые уже не раз удивляли мир своими успехами в борьбе с российской военной мощью, упорно шли вперед. Ночью пехотинцы вышли на расчистку коридора от мин, продвигаясь метр за метром в темноте.

— Как только там появлялась какая-либо техника, россияне тут же начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью… Теперь, когда минное поле прорвано, россияне потеряли значительную часть своего преимущества. Существует очень большая разница между первой и второй линией обороны, — говорит Тарнавский.

По его словам, вторая линия не так хорошо построена, поэтому украинцы могут использовать свою технику, хотя там все еще есть минные поля. Поскольку в этом районе действуют и российские войска, они располагаются не единым оборонительным кордоном, а отдельными участками.

Отвечая на вопрос о медленном прорыве российских позиций в ходе другого наступления на востоке вдоль линии обороны противника, Тарнавский сказал, что оно преследует другие цели, и добавил, что Украина готовит другие внезапные наступления, чтобы истощить силы Москвы.

— Чтобы добиться успеха на одном направлении, всегда нужно вводить противника в заблуждение. Основная цель наступления в районе села Великая Новоселовка имела другую цель, — сказал Тарнавский.

Он отказался назвать сроки достижения крупных целей, таких как Мелитополь или побережье Азовского моря, но сказал, что бои будут продолжаться.

Медленные военные успехи, достигнутые в течение лета, способствовали тому, что в западных столицах появились сторонники переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны.

Эта позиция была яростно отвергнута Украиной, поскольку любое урегулирование, вознаграждающее Москву за применение силы, даст ей повод повторить попытку в будущем.

— Если мы прекратим наступление, противник соберет новые силы и укрепится. Мы дойдем до границ Украины в 1991 году… Мы не хотим, чтобы наши дети и даже внуки воевали против россиян, а кто их остановит? Только мы, — говорит генерал.

Тарнавский является командующим Таврической оперативно-стратегической группировкой войск, названной в честь исторической области, в которую входил Крым, и напоминающей о военных обязательствах Украины, которые сейчас обострены потерями последних 18 месяцев.

— Чем ближе к победе, тем сложнее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем самых сильных и лучших. Поэтому сейчас мы должны сконцентрироваться на определенных направлениях и довести дело до конца. Как бы тяжело это ни было для всех нас, — сказал он.

Фото: Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

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