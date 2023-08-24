Вибори у США: республіканці не знайшли спільної мови щодо підтримки України під час дебатів

Під час дебатів серед кандидатів для балотування в президенти США від Республіканської партії військова допомога для України стала предметом однієї з найгостріших дискусій.

Як зазначає видання Axios, саме ця тема продемонструвала лінію розбіжності серед багатьох республіканців.

Так, публічний обмін думками між республіканцями Вівеком Рамасвамі, Ніккі Гейлі, Майком Пенсом, Роном Десантісом і Крісом Крісті показав, чому український уряд і союзники США в Європі стурбовані перемогою республіканця на президентській посаді наступного року.

Один із республіканців Вівек Рамасвамі висловився категорично проти продовження американської допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням, коли ж Рон Десантіс був скептичний у цьому питанні.

З боку захисників продовження оборонних поставок для України були такі республіканці, як Гейлі, Пенс і Крісті, які енергійно захищали таку державну політику США, вважаючи її вкрай важливою для безпеки як Америки, так і НАТО. Крім того, зазначені республіканці говорили про важливість цієї допомоги для запобігання агресивним діям президента Росії Володимира Путіна щодо інших європейських країн.

Гейлі, колишній посол ООН в адміністрації Трампа, також звинуватила Рамасвамі в тому, що перемога Росії в Україні зміцнить союз Росії та Китаю, назвавши Україну “проамериканською країною, в яку вторгся бандит”.

– Ви зробите Америку менш безпечною. У вас немає досвіду в галузі зовнішньої політики, і це видно, – сказала Гейлі, звертаючись до Рамасвамі, підприємця без досвіду роботи в політиці.

Україна і європейські союзники США стурбовані тим, що дедалі більша кількість республіканців на Капітолійському пагорбі – а також колишній президент США Дональд Трамп, кандидат у президенти, який був відсутній на дебатах, – ставлять собі питання про те, чи слід США продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Ці країни побоюються, що припинення американської допомоги може поставити під загрозу зусилля з відбиття російського вторгнення.

Як проходили дебати республіканців

Війна в Україні домінувала в зовнішньополітичній частині дебатів між республіканцями, під час яких кандидати також сперечалися про загрозу з боку Китаю, підтримку Ізраїлю і потік нелегальних іммігрантів, які перетинають південно-західний кордон.

Коли кандидатів запитали, чи підтримають вони припинення допомоги Україні в разі свого обрання, Рамасвамі швидко підняв руку і сказав, що не надаватиме більше допомоги.

Десантіс, губернатор штату Флорида, не сказав, що припинить допомогу, але наголосив, що в разі обрання його президентом будь-яка підтримка України з боку США залежатиме від збільшення підтримки Києва з боку європейських країн. Також Десантіс сказав, що його пріоритетом буде відправка військ на південний кордон замість того, щоб посилати гроші Україні.

Потім Рамасвамі обрушився на кількох інших кандидатів за те, що вони вирушили в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, якого він назвав “їхнім татом”.

Він сказав, що відправив би американські війська для захисту південного кордону, але не для того, щоб займатися вторгненням в іншу країну, що є ізоляціоністською точкою зору багатьох вкрай правих республіканців.

З іншого боку виступали кандидати, які захищають політику продовження допомоги Україні, як, наприклад, Майк Пенс.

Пенс, який є колишнім віцепрезидентом США, назвав Путіна “диктатором і вбивцею” і заявив, що якщо Вашингтон дотримуватиметься плану Рамасвамі, то мине зовсім небагато часу, перш ніж Путін вторгнеться в одну з країн НАТО, що змусить США вступити у війну.

Ніккі Гейлі також звернула увагу на попередні пропозиції Рамасвамі про те, що США повинні скоротити допомогу Ізраїлю:

– Він хоче припинити допомогу Ізраїлю. Не можна так чинити з друзями, – сказала вона.

Вибори президента США

Раніше, у День державного прапора України, президент Володимир Зеленський визнав, що результати президентських виборів у Сполучених Штатах вплинуть на підтримку України.

Основна частина президентських перегонів у США розпочнеться восени цього року і закінчиться в листопаді 2024 року.

Головним кандидатом від Демократичної партії США є чинний президент Джо Байден.

Своєю чергою, серед республіканців відбуватимуться додаткові вибори – праймеріз. У межах цього процесу республіканці боротимуться за підтримку населення, проводячи дебати між собою та голосування в усіх штатах США, щоб визначити, хто стане основним кандидатом від партії для суперництва з чинним главою Білого дому.

Утім, ще до результатів республіканських праймеріз у США, основним кандидатом від партії вважають 45-го американського президента Дональда Трампа.

Трамп раніше робив різкі заяви щодо війни Росії проти України, зокрема й про те, що нібито закінчить конфлікт за 24 години, якщо очолить Білий дім.

Джерело : Axios

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