Не витрачайте час на фейки. Подоляк заявив, що вибори в США не вплинуть на підтримку України
Вибори в тій чи іншій країні з демократичного, проукраїнського табору (зокрема, й у США) не змінять формат підтримки України у війні проти російських окупантів.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
– Для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти й прямо сказати: ми боїмося Росії, ми хочемо програти слабкій Росії, ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати. Ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія. Ми хочемо, щоб українці, які захищають свою землю, свої сім’ї, свої домівки, зазнали поразки, і ми хочемо, щоб ви жили у світі, де не існує правил і міжнародного права – пояснив Подоляк.
Радник керівниа Офісу президента України зазначив, що це просто неможливо. Жодна країна світу після виборів не прийме капітуляцію демократії, у зв’язку з чим Україна продовжуватиме отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій страшній війні.
– Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості, – наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час дебатів серед кандидатів для балотування в президенти США від Республіканської партії політики так і не знайшли спільної думки щодо підтримки України.
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