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Силы обороны оттеснили российские артподразделения от линии фронта на юге — ISW

зсу військові
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают продвигаться на юге, украинским защитникам удалось отбросить артиллерийские подразделения РФ от линии фронта.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, Генштаб ВСУ сообщал, что украинские войска проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области).

Российские провоенные блогеры, которые недавно утверждали, что войска РФ удерживают позиции в южной части Работино, заявили, что российские войска отошли с южной окраины населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг.

В то же время командир Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что украинские артиллерийские возможности “равны или даже лучше”, чем у российских сил, и они смогли оттеснить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не давая им возможности поддерживать войска.

— Это наблюдение не является универсальным по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под сильный российский артиллерийский обстрел, который корректируется российскими беспилотниками, — говорится в отчете.

Гросберг также заявил, что с июля украинские силы успешно выводят из строя российские артиллерийские радары. В ISW напомнили, что с середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность относительно отсутствия у России контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины.

Ранее в The New York Times сообщили, что оккупанты прибегли к новой тактике — они поджигают поля, плотно усеянные минами, чтобы препятствовать продвижению украинских защитников.

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Источник: ISW
Война в Украине, Росія
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