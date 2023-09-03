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Сили оборони відтіснили російські артпідрозділи від лінії фронту на півдні – ISW

зсу військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують просуватись на півдні, українським захисникам вдалось відкинути артилерійські підрозділи РФ від лінії фронту.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області).

Російські провоєнні блогери, які нещодавно стверджували, що війська РФ утримують позиції в південній частині Роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь.

Водночас командир Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомив, що українські артилерійські можливості “рівні або навіть кращі”, ніж у російських сил, і вони змогли відтіснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм можливості підтримувати війська.

– Це спостереження не є універсальним по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під сильний російський артилерійський обстріл, який коригується російськими безпілотниками, – йдеться у звіті.

Гросберг також заявив, що з липня українські сили успішно виводять з ладу російські артилерійські радари. У ISW нагадали, що з середини липня російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння щодо відсутності у Росії контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

Раніше у The New York Times повідомили, що окупанти вдалися до нової тактики – вони підпалюють поля, щільно всіяні мінами, щоб перешкоджати просуванню українських захисників.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Росія
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