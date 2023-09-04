Оккупанты очень ограничены в перевозках через Крымский мост – Гуменюк
Россия использует железнодорожное сообщение Крымским мостом, однако объемы перевозок значительно сокращены, что не может не отразиться на логистике оккупантов в целом.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос ведущих телемарафона Єдині новини о том, может ли РФ сейчас перевозить грузы, технику и человеческий ресурс через Крымский мост, как раньше.
— Объемы перевозок значительно сокращены, и график работы моста стал совсем другим. К сожалению, пока оккупанты могут использовать железнодорожное сообщение, но оно чрезвычайно уменьшено в объемах и времени эксплуатации. У них есть опасения и за процесс следования, и за техническое состояние моста. Однако в полном объеме они его не могут использовать, и это отражается на логистике врага в целом, — подчеркнула она.
По словам Гуменюк, повреждение основных логистических направлений, где задействованы мосты, наносит очень существенный удар по своевременному и полноценному снабжению вооружения, техники, человеческого ресурса и боеприпасов оккупационным войскам.
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