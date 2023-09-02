Россияне жалуются на три ночных атаки Крымского моста

В ночь на 2 сентября незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост якобы трижды атаковали морские беспилотники.

Первый безэкипажный катер россияне якобы заметили и уничтожили в акватории Черного моря около 23:15 1 сентября.

Второй БпЛА якобы ликвидировали около 2:10 2 сентября, а третий – еще через десять минут.

Кроме того, убеждают в Минобороны России, около 23:00 2 сентября был перехвачен дрон над территорией Белгородской области РФ.

Напомним, что вчера неправдивость сообщений российских официальных лиц об “успешной ликвидации БпЛА” разоблачил густой дым в Подмосковье.

Не успел мэр Москвы Сергей Собянин заявить об уничтожении дрона рядом с Люберцами, как сеть уже заполонили кадры с мощным пожаром.

Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет.

К слову, только вчера в разведке Минобороны Великой Британии подробно рассказывали, какие меры активной и пассивной защиты предпринимают россияне, чтобы уберечь от атак Крымский мост.

Одним из способов, в частности, является создание подводного барьера из затопленных кораблей и бонов (плавучих заграждений, препятствующих кораблям проходить из моря в гавань, – Ред.).

Между тем руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк утверждает, что якобы прорыв беспилотников к Крымскому мосту 2 сентября ставит под сомнение заявления россиян о надежности их защиты.

– Россияне сами себе противоречат. Если они утверждают, что надежно защитили мост, подтопив несколько паромов, сплетенных между собой сетками, и вдруг ночью что-то туда прорвалось, то пусть лучше перестраивают свою оборону, – отметила Наталья Гуменюк.

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Источник: Минобороны России

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