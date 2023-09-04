Окупанти дуже обмежені у перевезеннях через Кримський міст – Гуменюк

Росія використовує залізничне сполучення Кримським мостом, проте обсяги перевезень значно скорочено, що не може не позначитися на логістиці окупантів загалом.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання ведучих телемарафону Єдині новини про те, чи може РФ зараз перевозити вантажі, техніку та людський ресурс через Кримський міст, як раніше.

– Обсяги перевезень значно скорочені, тож графік роботи мосту став зовсім іншим. На жаль, поки що окупанти можуть використовувати залізничне сполучення, але воно надзвичайно зменшено в обсягах і часі експлуатації. У них є побоювання і щодо процесу прямування, і щодо технічного стану мосту. Проте у повному обсязі вони його не можуть використовувати, тож це позначається на логістиці ворога загалом, – наголосила вона.

За словами Гуменюк, пошкодження основних логістичних напрямків, де задіяні мости, завдає дуже суттєвого удару по вчасному ій повноцінному постачанню озброєння, техніки, людського ресурсу та боєприпасів окупаційним військам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.