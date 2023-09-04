Российские ГРУшники взламывали телефоны военных ВСУ – Центр кибербезопасности Британии

Российская группа киберугроз Sandworm устанавливала на мобильные телефоны украинских военных вредоносное программное обеспечение Infamous Chisel.

Об этом со ссылкой на общий отчет Национального центра кибербезопасности Великобритании и его партнеров сообщили в разведке страны 4 сентября.

По данным экспертов, программное обеспечение Infamous Chisel, устанавливаемое на телефоны с операционной системой Android, обеспечивало постоянный доступ к сломанным устройствам, а также сбор и извлечение данных из них.

Это касалось, в частности, и целевых программ, используемых украинскими военными.

– Infamous Chisel, вероятно, использовалось для похищения конфиденциальной военной информации, – отмечают британские разведчики.

К слову, ранее в британском центре кибербезопасности связывали группу киберугроз Sandworm с Главным центром специальных технологий Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ.

Итак, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, эти факты доказывают, что Россия постоянно использует кибермощности для поддержки вторжения в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Ministry of Defence

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