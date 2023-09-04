Російські ГРУшники зламували телефони військових ЗСУ – Центр кібербезпеки Британії
Російська група кіберзагроз Sandworm встановлювала на мобільні телефони українських військових шкідливе програмне забезпечення Infamous Chisel.
Про це з посиланням на спільний звіт Національного центру кібербезпеки Великої Британії та його партнерів повідомили в розвідці країни 4 вересня.
За даними експертів, програмне забезпечення Infamous Chisel, яке встановлювалось на телефони з операційною системою Android, забезпечувало постійний доступ до зламаних пристроїв, а також збирання й вилучення даних із них.
Це стосувалось, зокрема, й цільових програм, які використовуються українськими військовими.
– Infamous Chisel, імовірно, використовувалося для викрадення конфіденційної військової інформації, – зазначають британські розвідники.
До слова, раніше в британському центрі кібербезпеки пов’язували групу кіберзагроз Sandworm із Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ.
Тож, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, ці факти доводять, що Росія постійно використовує кіберпотужності для підтримки вторгнення в Україну.
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