Російські ГРУшники зламували телефони військових ЗСУ – Центр кібербезпеки Британії

Російська група кіберзагроз Sandworm встановлювала на мобільні телефони українських військових шкідливе програмне забезпечення Infamous Chisel.

Про це з посиланням на спільний звіт Національного центру кібербезпеки Великої Британії та його партнерів повідомили в розвідці країни 4 вересня.

За даними експертів, програмне забезпечення Infamous Chisel, яке встановлювалось на телефони з операційною системою Android, забезпечувало постійний доступ до зламаних пристроїв, а також збирання й вилучення даних із них.

Це стосувалось, зокрема, й цільових програм, які використовуються українськими військовими.

– Infamous Chisel, імовірно, використовувалося для викрадення конфіденційної військової інформації, – зазначають британські розвідники.

До слова, раніше в британському центрі кібербезпеки пов’язували групу кіберзагроз Sandworm із Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ.

Тож, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, ці факти доводять, що Росія постійно використовує кіберпотужності для підтримки вторгнення в Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

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Джерело : Ministry of Defence

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