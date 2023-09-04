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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Російські ГРУшники зламували телефони військових ЗСУ – Центр кібербезпеки Британії

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Російська група кіберзагроз Sandworm встановлювала на мобільні телефони українських військових шкідливе програмне забезпечення Infamous Chisel.

Про це з посиланням на спільний звіт Національного центру кібербезпеки Великої Британії та його партнерів повідомили в розвідці країни 4 вересня.

За даними експертів, програмне забезпечення Infamous Chisel, яке встановлювалось на телефони з операційною системою Android, забезпечувало постійний доступ до зламаних пристроїв, а також збирання й вилучення даних із них.

Це стосувалось, зокрема, й цільових програм, які використовуються українськими військовими.

– Infamous Chisel, імовірно, використовувалося для викрадення конфіденційної військової інформації, – зазначають британські розвідники.

До слова, раніше в британському центрі кібербезпеки пов’язували групу кіберзагроз Sandworm із Головним центром спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу РФ.

Тож, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, ці факти доводять, що Росія постійно використовує кіберпотужності для підтримки вторгнення в Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, Росія, РФ, Хакери, Хакерські атаки
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