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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия использует 400 тыс. снарядов на восточном фронте еженедельно — Маляр

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ВСУ

Россия каждую неделю осуществляет примерно 8 тыс. обстрелов по всей восточной линии фронта, используя почти 400 тыс. снарядов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Если говорить в целом о Востоке, там действительно очень горячо, на многих направлениях. Если мы посмотрим по цифрам обстрелов за неделю, то еженедельно это примерно 8 тыс. обстрелов по всей восточной линии фронта. И плюс-минус это где-то 400 тыс. снарядов почти они используют, — сказала Маляр.

Она отметила, что еще две недели назад Купянское направление было “эпицентром”, и оккупанты прилагали всех усилй для продвижения там, чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска, но ВСУ остановили врага.

— Собственно, они (оккупанты, — Ред.) там, и на Купянском, и на Лиманском направлениях восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену уничтоженной. И может показаться, что там меньше обстрелов, но интенсивность там очень высокая, — отметила Маляр.

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По ее словам, на Лиманском направлении ежедневно около восьми вражеских атак отражают украинские силы.

— Ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть вот так, как волнами оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться, — пояснила Маляр.

В Минобороны отметили, что украинские военные, штабы и командование готовятся к тому, чтобы дать оккупантам отпор.

Война в Украине, Ганна Маляр, Міністерство Оборони
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