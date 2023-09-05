Росія використовує 400 тис. снарядів на східному фронті щотижня – Маляр
Росія щотижня здійснює приблизно 8 тис. обстрілів по всій східній лінії фронту, використовуючи майже 400 тис. снарядів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Якщо говорити загалом про схід, там справді дуже гаряче, на багатьох напрямках. Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тис. снарядів майже вони використовують, – сказала Маляр.
Вона зазначила, що ще два тижні тому Куп’янський напрямок був “епіцентр”, і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога.
– Власне, вони (окупанти, – Ред.) там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока, – наголосила Маляр.
За її словами, на Лиманському напрямку щодня біля восьми ворожих атак відбивають українські сили.
– Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися, – пояснила Маляр.
У Міноборони наголосили, що українські військові, штаби і командування готуються до того, щоб дати окупантам відсіч.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна