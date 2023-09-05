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Росія використовує 400 тис. снарядів на східному фронті щотижня – Маляр

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія щотижня здійснює приблизно 8 тис. обстрілів по всій східній лінії фронту, використовуючи майже 400 тис. снарядів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Якщо говорити загалом про схід, там справді дуже гаряче, на багатьох напрямках. Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тис. снарядів майже вони використовують, – сказала Маляр.

Вона зазначила, що ще два тижні тому Куп’янський напрямок був “епіцентр”, і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога.

– Власне, вони (окупанти, – Ред.) там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока, – наголосила Маляр.

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За її словами, на Лиманському напрямку щодня біля восьми ворожих атак відбивають українські сили.

– Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися, – пояснила Маляр.

У Міноборони наголосили, що українські військові, штаби і командування готуються до того, щоб дати окупантам відсіч.

Війна в Україні, Ганна Маляр, Міністерство Оборони
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