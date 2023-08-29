В Госспецсвязи рассказали, сколько дронов ежедневно теряет Украина на поле боя

В среднем за сутки Силы обороны и безопасности Украины теряют 40-45 разведывательных дронов и украинского, и иностранного производства.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь.

— Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими Силами безопасности и обороны теряется 40-45 дронов. Это и самые простые — Mavic и Matrice, а также большие профессиональные дроны украинского и иностранного производства. Поэтому ими невозможно обеспечить такое количество одновременно, столько не производят ни в мире, ни в Украине, — сказал он.

Щиголь говорит, что российско-украинская война изменила подход к использованию дронов, поскольку они используются как для разведки на коротких дистанциях, так и для корректировки огня с уничтожением техники и живой силы противника.

Глава Госспецсвязи говорит, что на сегодня в Украине упрощено немало процедур, по которым украинское войско закупает, завозит и вводит в эксплуатацию беспилотники. По состоянию на сегодня законтрактовано более 22 тыс. дронов, примерно 15 тыс. уже передано в подразделения ВСУ.

— На сегодня нами законтрактовано… из выделенных 40 млрд гривен на 25 млрд заключены контракты. Около 22 тыс. дронов. В ближайшие дни будут первые контракты на крупные партии FPV (First person view, вид от первого лица, — Ред.) дронов, которые уже начали производить массово, — говорит глава Госспецсвязи.

Вместе с тем, Юрий Щиголь говорит, что украинское войско может ожидать “около 180-200 тыс. дронов в год”.

Чиновник говорит, что в отношении таких беспилотников, как ударные дроны, то их производство в Украине выросло более чем в 100 раз за год, а правительственный проект Армия дронов дал толчок для развития технологий.

— Мы делаем сегодня все возможное, чтобы мы преобладали над противником на поле боя в ударных и разведывательных дронах, — сказал он.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия параллельно тоже производит беспилотники, в частности барражирующие боеприпасы Shahed. Разведчики говорят, что последние атаки на Украину демонстрируют, что в сбитых беспилотниках врага были элементы, которые указывают, что финальный этап производства Shahed происходит на российской территории.

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