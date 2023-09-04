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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Танки, САУ, гармати: за тиждень ЗСУ знищили дронами понад 180 одиниць техніки РФ

дрон зсу
Фото: Генштаб ЗСУ

Оператори Армії дронів протягом тижня знищили або вразили 189 одиниць техніки окупаційної армії РФ. Її вартість оцінюється в мільйони доларів.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Йдеться про період з 28 серпня по 4 вересня. За цей час ударні підрозділи, забезпечені БпЛА в межах Армії дронів, уразили:

  • 44 бойові броньовані машини;
  • 37 танків;
  • 13 самохідних артилерійських установок (САУ);
  • 29 гармат;
  • 59 одиниць вантажівок/спецтранспорту;
  • 1 одиницю радіотехнічного обладнання;
  • 4 міномети/протитанкові ракетні комплекси/кулемети;
  • 2 реактивні системи залпового вогню;
  • 30 опорних пунктів;
  • 14 складів боєприпасів та палива;
  • 63 окупантів.
Знищена за тиждень техніка РФ

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова

Як відомо, ініціатива Армія дронів була започаткована минулого року: в липні було оголошено перший збір на БпЛА в межах фандрейзингової платформи United24.

Протягом року збір коштів на безпілотники для України підтримали донори з десятків країн і компаній. Вдалося придбати тисячі дронів і забезпечити ними понад 200 підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Головного управління розвідки, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Сил спеціальних операцій.

За рік існування ініціативи були сформовані перші у світі ударні роти БпЛА. Станом на кінець липня 2023 року було 11 таких підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ.

Навчання пройшли 10 тис. операторів дронів у спеціальних центрах підготовки. На другому етапі навчання мають пройти ще 10 тис. операторів, зокрема FPV-дронів, ударних та розвідувальних БпЛА літакового типу.

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Джерело: Урядовий портал
Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Дрони, Михайло Федоров, Російська агресія
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