Танки, САУ, гармати: за тиждень ЗСУ знищили дронами понад 180 одиниць техніки РФ
Оператори Армії дронів протягом тижня знищили або вразили 189 одиниць техніки окупаційної армії РФ. Її вартість оцінюється в мільйони доларів.
Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Йдеться про період з 28 серпня по 4 вересня. За цей час ударні підрозділи, забезпечені БпЛА в межах Армії дронів, уразили:
- 44 бойові броньовані машини;
- 37 танків;
- 13 самохідних артилерійських установок (САУ);
- 29 гармат;
- 59 одиниць вантажівок/спецтранспорту;
- 1 одиницю радіотехнічного обладнання;
- 4 міномети/протитанкові ракетні комплекси/кулемети;
- 2 реактивні системи залпового вогню;
- 30 опорних пунктів;
- 14 складів боєприпасів та палива;
- 63 окупантів.
Як відомо, ініціатива Армія дронів була започаткована минулого року: в липні було оголошено перший збір на БпЛА в межах фандрейзингової платформи United24.
Протягом року збір коштів на безпілотники для України підтримали донори з десятків країн і компаній. Вдалося придбати тисячі дронів і забезпечити ними понад 200 підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Головного управління розвідки, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Сил спеціальних операцій.
За рік існування ініціативи були сформовані перші у світі ударні роти БпЛА. Станом на кінець липня 2023 року було 11 таких підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ.
Навчання пройшли 10 тис. операторів дронів у спеціальних центрах підготовки. На другому етапі навчання мають пройти ще 10 тис. операторів, зокрема FPV-дронів, ударних та розвідувальних БпЛА літакового типу.
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