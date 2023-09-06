Вынужденная экономия: в ВСУ объяснили увеличение пауз между обстрелами РФ Украины

Увеличение периодов между ракетными ударами российских военных по Украине, связано с экономией агрессором ракет и снижением темпов их производства.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его спросили об обстрелах, которые враг наносит с подводных лодок, и о том, накапливает ли враг ракеты для ударов осенью по энергетической структуре Украины.

— Они имеют несколько типов подводных лодок в Черном море, и мы так же отслеживаем их деятельность. Среди них есть носители. Они запускают ракеты из надводного положения, то есть им надо для этого подняться. Поэтому мы не можем сказать, что использование подводных лодок как-то критически влияет на ситуацию, — сказал Плетенчук.

Касательно ракетных ударов, спикер ВМС ВСУ отметил, что паузы между их применением становятся все больше. По его данным, ракеты оккупанты экономят, в частности, потому что работают “с колес” — с конвейера, а производственные мощности в РФ не такие большие и даже сокращаются.

— Несмотря на то, что они говорят о развертывании мощностей по производству, не следует забывать, что РФ не является производителем многих составляющих этих ракет. В каждой такой ракете до четырех десятков деталей иностранного производства, — сказал Плетенчук.

Он напомнил, что недавно в Европе был задержан очередной российский контрабандист, экстрадицию которого запросили США. И добавил, что “работа в этом направлении тоже ведется”.

Напомним, последний раз Россия масштабно ударила ракетами по Украине в ночь на 30 августа. Силы ПВО сбили 43 из 44 вражеских целей: все 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, а также 15 из 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

С тех пор агрессор не обстреливал ракетами Украину, но почти каждую ночь атакует дронами-камикадзе Shahed инфраструктуру портов на юге, чем пытается сорвать экспорт украинского зерна за границу.

Сегодня, 5 сентября, Россия вывела в Черное море на дежурство фрегат Адмирал Эссен, на борту которого находятся около восьми ракет Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны России

Источник : УНИАН

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